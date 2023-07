Wimbledon - Elise Mertens passe au troisième tour du double sans terminer son match

Après avoir manqué une balle de break dès le premier jeu, Mertens et Hunter ont entamé leur marche en avant à 1-2, en remportant cinq jeux consécutifs pour emporter la première manche du match. Le deuxième set a débuté sous les mêmes auspices, avec un break d'entrée, mais la paire belgo-australienne a dû écarter cinq balles de break sur le jeu suivant pour confirmer son avantage avant l'interruption de la rencontre samedi. Dimanche, Begu et Kalinina ont abandonné avant la reprise du match. Au prochain tour, Mertens et Hunter affronteront les gagnantes de la rencontre entre la 15e tête de série formée par l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 28) et la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 38) et la paire tchèque de Miriam Kolodziejova (WTA 46) et Marketa Vondrousova (WTA 48). Samedi, Greet Minnen (WTA 56) et sa partenaire hongroise Anna Bondar (WTA 50) ont obtenu leur ticket pour les 8es de finale, tandis que Kimberley Zimmerman (WTA 47) et la Russe Yana Sizikova (WTA 43) se sont inclinées au 2e tour. Kirsten Flipkens (WTA 49) joue également le 2e tour du double féminin, avec la Hongroise Timea Babos (WTA 61), contre l'Américaine Lauren Davis (non classée en double) et la Néerlandaise Rosalie Van der Hoek (WTA 149). La rencontre reprendra ce dimanche. (Belga)