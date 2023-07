Wimbledon - Iga Swiatek plie mais ne rompt pas contre Bencic et croisera Svitolina en quart de finale

Sans réussir à convertir la moindre de ses six balles de break, dont deux balles de set, dans la première manche, Swiatek a été dominée dans le tie-break. Menée 6/1, elle a écarté trois balles de set avant de céder. Le deuxième set a mieux commencé, mais le break initial en faveur de la Polonaise a été contré quelques jeux plus tard. Menée 5-6, Iga Swiatek a mobilisé son sang-froid lorsqu'elle a offert deux balles de match à Belinda Bencic. Une fois celles-ci écartées, elle a elle-même pris le contrôle du tie-break pour forcer la manche décisive. Le vent avait tourné, et après avoir défendu une balle de break, la numéro 1 mondiale a fait la différence pour breaker et composter son ticket pour les quarts de finale, sa meilleure performance à Wimbledon. Swiatek affrontera au prochain tour l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 76). L'ancienne numéro 3 mondiale a levé les bras après sa victoire au super tie-break contre la Bélarusse Victoria Azarenka (WTA 20/N.19), 2-6, 6-4, 7-6 (11/9), sur sa deuxième balle de match. La rencontre s'est néanmoins terminée dans une ambiance particulière. Elina Svitolina avait annoncé qu'elle ne serrerait la main d'aucune joueuse russe ou bélarusse, ce qu'elle a appliqué sur le court. Dans la foulée, le public conquis par l'effort fourni par l'Ukrainienne a hué Victoria Azarenka alors qu'elle quittait le court, concluant amèrement un match disputé. (Belga)