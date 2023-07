Wimbledon - Kirsten Flipkens mettra définitivement fin à sa carrière après Wimbledon

L'année dernière, Flipkens avait déjà décidé d'arrêter de jouer en simple après Wimbledon déjà, là où elle a connu ses plus belles victoires. En 2003, elle avait remporté le tournoi chez les juniores, ce qui lui avait permis de devenir numéro 1 mondiale de catégorie ensuite, avec une nouvelle victoire à l'US Open. En 2013, alors 20e joueuse mondiale au classement WTA, elle avait atteint les demi-finales du prestigieux Grand Chelem, battue par la future lauréate française, Marion Bartoli. Dans sa dernière année de carrière jouée exclusivement en double, elle a encore remporté des titres à Cluj-Napoca et à Hobart avec Laura Siegemund, et atteint les quarts de finale de l'US Open avec Sara Sorribes Tormo. En double mixte, elle a joué la finale du Grand Chelem américain avec le Français Édouard Roger-Vasselin. À l'annonce de sa retraite, elle occupe le 49e rang en double à la WTA. Éliminée au premier tour du double mixte avec son partenaire Roger-Vasselin, Kirsten Flipkens est toujours en lice dans le tournoi de double féminin. Avec Timea Babos (WTA 61), elle s'est qualifiée pour les huitièmes de finale, dimanche. Au prochain tour, la paire belgo-hongroise affrontera la Française Caroline Garcia (WTA 88) et la Brésilienne Luisa Stefani (WTA 14). Flipkens pourrait atteindre pour la première fois, en double, les quarts de finale de Wimbledon. (Belga)