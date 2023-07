Wimbledon - Mirra Andreeva, 16 ans, renverse Potapova et poursuit son épopée en 8es de finale

Andreeva a dominé la première manche avec trois breaks, contre un seul pour Potapova. Mais cette dernière s'est rebellée jusqu'à mener 4-1 dans le deuxième set, moment choisi par son adversaire pour revenir dans le match et égaliser à 4-4, puis 5-5 en écartant deux balles de set, et aligner les deux derniers jeux pour sceller sa victoire. Classée 312e mondiale en début d'année, Mirra Andreeva secoue le monde du tennis féminin depuis quelques mois. Elle a découvert le circuit WTA à Madrid en avril, où elle a atteint les 8es de finale du WTA 1000 en étant invitée. Elle a ensuite obtenu sa qualification pour Roland-Garros, où elle a grimpé jusqu'au 3e tour, avant de se qualifier également pour le tableau final de Wimbledon. Après s'être offert la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 11/N.10) au 2e tour sur le gazon du All England Club, Andreeva écarte donc une autre tête de série pour poursuivre son aventure en 8es de finale. Elle y affrontera l'Américaine Madison Keys (WTA 18/N.25). La Russe marche sur les traces de l'Américaine Coco Gauff (2019) et de Kim Clijsters (1999), les deux plus jeunes joueuses avant elle à avoir atteint le 4e tour de Wimbledon. Elle est d'ores et déjà assurée d'un bond au classement WTA à l'issue de la quinzaine, et grimpera au moins jusqu'au top 70. (Belga)