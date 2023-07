Wimbledon - "Pas de meilleur endroit sur Terre" que Wimbledon pour les adieux de Flipkens au tennis

"Pour répondre à la question qui m'a été posée les derniers jours et dernières semaines. Oui, cela sera mon dernier tournoi, ici, à Wimbledon. Après avoir fait mes adieux en simple ici l'année passée, il n'y a pas de meilleur endroit sur Terre pour faire mes adieux au sport que j'aime", a écrit Kirsten Flipkens sur Twitter. Elle a adjoint au tweet des hastaghs en référence à trois dates: 2003, 2013, 2023, trois dates marquantes de sa carrière à Wimbledon. En 2003, alors âgée de 17 ans, elle remportait le tournoi chez les juniores. En 2013, au sommet de sa carrière en simple, elle a atteint les demi-finales sur le gazon londonien, battue par la future lauréate, la Française Marion Bartoli. Cette année, en 2023, elle prévoit de mettre un terme à sa carrière, un an après avoir arrêté de jouer en simple. Avec Timea Babos (WTA 61), Kirsten Flipkens s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du double féminin, dimanche. Au prochain tour, la paire belgo-hongroise affrontera lundi la Française Caroline Garcia (WTA 88) et la Brésilienne Luisa Stefani (WTA 14). Flipkens pourrait atteindre pour la première et la dernière fois, en double, les quarts de finale de Wimbledon. (Belga)