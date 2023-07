Wimbledon - Sander Gillé et Joran Vliegen entament le tournoi de double masculin avec succès

Gillé et Vliegen n'ont laissé aucune place au doute, ni aucune balle de break à leurs adversaires tout au long de la partie. Ils ont mis la pression sur le service de Djere et O'Connell, et réussi à faire un break dans la première manche, et deux dans la seconde pour s'envoler vers une victoire expéditive. La paire qui défend les couleurs de la Belgique en Coupe Davis ne boudera pas son plaisir, puisqu'elle devait jouer depuis samedi son match du 1er tour, reporté à cause des intempéries, et que certains de leurs adversaires sont d'ores et déjà qualifiés pour le 3e tour. Ainsi, Gillé et Vliegen affronteront au 2e tour, les 16es de finale, le Monégasque Romain Arneodo (ATP 53) et l'Autrichien Sam Weissborn (ATP 52). En cas de victoire, les deux joueurs belges retrouveraient deux Américains au 3e tour, Nathaniel Lammons (ATP 34) et Jackson Withrow (ATP 39). Si Sander Gillé a été éliminé d'entrée en double mixte, Joran Vliegen doit lui jouer le 2e tour dans ce tableau en soirée, avec sa partenaire chinoise Yifan Xu (WTA 27 en double), contre l'Australien Alex De Minaur (ATP 158) et la Britannique Katie Boulter (non classée en double). (Belga)