Alejandro Pozuelo poursuit sa carrière aux Émirats arabes unis

Pozuelo, 31 ans, a notamment porté le maillot de Genk entre août 2015 et mars 2019, quittant les Limbourgeois, alors en pleine lutte pour le titre, pour le Toronto FC en Major League Soccer, le championnat nord-américain. Il a joué 177 rencontres pour le Racing, compilant 25 buts et 60 assists. En juillet 2022, il a quitté Toronto pour l'Inter Miami avant de revenir en Europe en février dernier à Konyaspor. Il a également joué pour le Bétis Séville et le Rayo Vallecano en Espagne et Swansea en Premier League. À Al-Jazira, Pozuelo retrouvera Neesekns Kebano, son ancien équipier à Genk et également passé par Charleroi. Le club émirati est entraîné par l'ancien sélectionneur néerlandais Frank de Boer. (Belga)