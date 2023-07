Belge portée disparue en Tasmanie - La police australienne met un terme aux recherches pour retrouver la Belge Céline Cremer

La jeune femme de 31 ans a été aperçue pour la dernière fois à Waratah, bourgade du nord-ouest de l'île située à une dizaine de kilomètres de Philosopher Falls. La semaine dernière, les forces de l'ordre ont sondé les eaux de ces chutes, sans succès. Équipes au sol, spécialistes du sauvetage en eaux vives, drones, hélicoptère... D'importants moyens ont été déployés sur ce terrain difficile d'accès, a souligné la police lundi dans un communiqué. Malgré "ces efforts considérables", "Céline n'a pas pu être localisée". "Compte tenu de la rudesse des conditions météorologiques et du froid, les experts médicaux estiment que Céline n'a pas pu survivre aux éléments, auxquels elle est exposée depuis sa disparition", explique la police australienne. Le véhicule de la jeune femme se trouve sur le parking qui marque le point de départ de la randonnée depuis le 20 juin au moins, soit trois semaines. En outre, la Belge était seulement équipée pour une journée de marche légère. "En contact constant avec la famille" de Céline Cremer, les autorités ont adressé leurs pensées aux proches de la touriste de 31 ans. Si les opérations de sauvetages sont abandonnées, le dossier n'est pas clos pour autant et "toute information pertinente sera minutieusement étudiée" dans l'espoir d'apporter "une réponse à sa famille et ses proches". (Belga)