Championnat du monde de motocross - Le Slovène Tim Gajser, champion du monde MXGP, de retour en compétition à Loket

Le Slovène, champion du monde MXGP en titre, n'a pas encore disputé de courses cette saison. Il a reçu le feu vert médical. "Je me suis senti bien ces dernières semaines en m'entraînant sur mon circuit (en Slovénie, ndlr), mais c'est bien d'obtenir une autorisation médicale définitive et de savoir que mon corps est prêt à relever les défis qu'impose un week-end de Grand Prix", a expliqué Tim Gajser, 26 ans, dans un communiqué de son équipe Honda HCR. "Je sais que ce ne sera pas facile et je ne veux pas me mettre trop de pression. Je veux vraiment profiter de mon retour." Tim Gajser avait ajouté la saison dernière un 5e titre en MXGP après 2015, 2016, 2019 et 2020. C'est l'Espagnol Jorge Prado (GasGas) qui mène la danse au championnat du monde MXGP 2023 après 11 épreuves. (Belga)