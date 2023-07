Conflit israélo-palestinien - Un Palestinien tué par des soldats israéliens en Cisjordanie

Selon une source des services de sécurité palestiniens, Belal Hosni Qadah, 33 ans, un habitant du village de Shoqba, près de Ramallah, en Cisjordanie occupée, a été abattu dans sa voiture par des soldats israéliens. L'armée israélienne a affirmé dans un communiqué avoir inspecté une voiture suspecte sur une route près de Dir Nidham, en Cisjordanie, ajoutant qu'un homme avait "lancé une grenade et tiré sur les soldats" en sortant du véhicule, avant d'être abattu. "Les soldats ont riposté par des tirs à balles réelles et ont neutralisé l'assaillant", précise ce communiqué. Cet incident survient en plein regain de tensions liées au conflit israélo-palestinien, dans lequel 18 Palestiniens et deux Israéliens ont été tués depuis le 3 juillet. Une opération militaire israélienne d'une ampleur sans précédent depuis plusieurs années en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, a fait la semaine dernière 12 morts du côté palestinien et un mort du côté israélien. Au moins 195 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année dans les violences liées au conflit israélo-palestinien, ainsi que 27 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles. Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe. (Belga)