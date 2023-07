Des enseignants du supérieur artistique réclament leur valorisation d'expérience utile

Tout enseignant qui a exercé une activité professionnelle hors enseignement en lien avec ses fonctions actuelles ou futures peut normalement valoriser cette expérience utile. L'enseignant peut alors profiter d'une reconnaissance au niveau du titre, pour acquérir un meilleur barème, ou d'une revalorisation salariale, sur une expérience de 10 ans maximum. Cependant, les membres du personnel enseignant de cours artistiques (hors cours généraux et techniques) ne bénéficient pas aujourd'hui de cette valorisation pour expérience utile, déplore le Setca-SEL. Malgré un arrêté royal publié en 2019, aucune circulaire d'application n'a été lancée. Les enseignants ne peuvent donc pas transmettre leur dossier à une commission compétente qui pourrait valider leur valorisation. "Ces enseignants sont pour la plupart artistes à côté. Avec les crises successives, beaucoup espèrent cette valorisation pour les aider financièrement", explique Kelly Josse, permanente du syndicat socialiste. "Le cabinet de la ministre Glatigny nous a promis que la circulaire d'application allait être lancée en janvier dernier, puis Pâques, et maintenant, ce serait en fin d'année. C'est pour cela que le personnel veut se faire entendre." Le porte-parole de la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatigny affirme, pour sa part, que la circulaire a été envoyée à l'administration "en date du 8 mars" et qu'elle doit désormais être publiée. "Un contact a à nouveau été pris ce jour afin que cela soit effectué rapidement, et que les professeurs qui y ont droit puissent bénéficier de leur valorisation pécuniaire", précise le cabinet. (Belga)