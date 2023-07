Elio Di Rupo appelle à davantage de coopération entre la Flandre et la Wallonie

"Je suis pour plus de cohérence et plus d'efficacité dans la répartition des compétences entre l'État fédéral, les régions et les communautés", a déclaré Elio Di Rupo, se disant "résolument pour une Belgique fédérale plus forte". L'invité d'honneur des festivités à Bruges a enjoint ses hôtes à s'intéresser davantage aux priorités "concrètes, matérielles" des citoyens, tels que les soins de santé, les prix alimentaires, les prix de l'énergie, le réchauffement climatique ou encore les salaires. "Tous ces éléments préoccupent les Flamands, les Wallons et les Bruxellois, et les empêchent même de dormir", a déclaré le Montois. "Nos concitoyens attendent des pouvoirs publics des solutions concrètes à leurs problèmes et une vision claire de l'avenir." Elio Di Rupo s'est ensuite attelé à énumérer les efforts de la Région : son plan de relance doté d'un budget de 7 milliards d'euros ; la transition environnementale enclenchée ; les investissements dans le domaine de la formation menant aux métiers techniques... "Le plan de relance wallon aura également un impact positif sur l'économie flamande. On ne le sait pas assez. Sur les 7 milliards du plan de relance wallon, près de 1,2 milliard d'euros de valeur ajoutée iront à l'économie flamande", a-t-il relevé. Elio Di Rupo a conclu son discours avec un appel à davantage de coopération nord-sud et à "penser plus largement" à l'aune de "nouvelles menaces géostratégiques". (Belga)