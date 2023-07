F1 - Le Français Bruno Famin promu directeur d'Alpine Motorsports

"Bruno Famin supervisera l'ensemble des équipes allant de la Formule 1 à l'Endurance, en passant par la compétition clients et les disciplines sportives telles que le Rallye-Raid - où Alpine apporte un soutien technique à Dacia dans le cadre de son projet Dakar", explique la marque appartenant au Groupe Renault. "Bruno Famin dirigera également l'Académie Alpine, relais essentiel de l'engagement de la marque dans les sports mécaniques, dont l'ambition est de repérer et d'accompagner les jeunes pilotes. Enfin, Bruno Famin restera le directeur général de l'usine Alpine Racing de Viry-Châtillon (France) qui fournit des moteurs de très haute performance à toutes ces catégories", poursuit le communiqué Famin, passé notamment par Peugeot Sport et la Fédération internationale de l'automobile (FIA), avait rejoint Alpine début 2022, un an après le changement de nom de l'écurie qui s'appelait auparavant Renault. "Tous les dirigeants actuels des activités de sport automobile d'Alpine seront sous la responsabilité de Bruno Famin", précise le communiqué, y compris donc l'Américain Otmar Szafnauer, le directeur de l'écurie Alpine F1. Quatrième au classement du championnat du monde des constructeurs en F1 en 2022, Alpine a réalisé une première moitié de saison 2023 décevante et pointe actuellement au sixième rang après n'avoir marqué aucun point dimanche lors du GP de Grande-Bretagne à Silverstone. Fin juin, Alpine avait annoncé l'arrivée d'un groupe d'investisseurs américains qui a déboursé 200 millions d'euros pour s'offrir 24% du capital de l'écurie de Formule 1, valorisant ainsi Alpine Racing Ltd à environ 900 millions de dollars. (Belga)