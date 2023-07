Invasion de l'Ukraine - Au moins 47.000 soldats russes tués en Ukraine jusqu'ici

Ces chiffres ne tiennent pas compte des soldats russes disparus et des blessés graves, ou encore des soldats tués dans les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Louhansk, et pas plus non plus des soldats qui ne possédaient pas de passeport russe. Sur la base du nombre croissant de procédures d'héritage ouvertes, les médias estiment qu'environ 22.000 soldats sont décédés entre le 24 février et la fin de l'année 2022 et que 25.000 autres militaires sont morts entre début 2023 et fin mai de cette année. Ces données semblent correspondre au taux de surmortalité masculine, un chiffre publié par l'agence de statistiques Rosstat, du moins pour 2022. Les chiffres pour 2023 ne seront pas disponibles avant juin 2024. Il n'existe pas de chiffres officiels sur les soldats russes tués. La dernière fois que le ministère de la défense à Moscou a admis que 5.937 de ses propres soldats étaient morts, c'était fin septembre 2022. Le nombre réel est très probablement beaucoup plus élevé. Selon l'Ukraine, plus de 230.000 Russes ont été tués, mais ce chiffre est considéré comme surestimé. Les agences de renseignement occidentales estiment qu'il y a eu plus de 100.000 victimes russes, mais il n'y a pas non plus de preuves tangibles de ce chiffre. (Belga)