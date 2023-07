Jupiler Pro League - La Gantoise se sépare de Jordan Botaka d'un commun accord

Botaka, 30 ans, avait rejoint La Gantoise durant l'été 2020 en provenance de Saint-Trond mais n'est jamais parvenu à percer chez les Buffalos, ne jouant que 15 rencontres en trois saisons. Le latéral droit congolais a enchaîné les prêts à Charleroi, au Fortuna Sittard aux Pays-Bas et à l'Hapoel Jérusalem. La saison dernière, il a joué 35 rencontres pour le club israélien, compilant trois buts et trois assists. Formé par le Club Bruges où il n'a jamais joué en équipe première, Botaka a également porté le maillot de Belenenses au Portugal, de l'Excelsior Rotterdam aux Pays-Bas et de Leeds et Charlton en Angleterre. (Belga)