Knokke mettra les gaz pour accueillir du 5 au 8 octobre le Zoute Grand Prix Week

Le centre névralgique du festival, la "Zoute Gallery", sera construit sur la plage Albert, en prolongement de la place du même nom entièrement rénovée, et offrira une superficie de 8.000 mètres carrés. Cette galerie accueillera toutes les voitures historiques du Zoute Grand Prix. Le "Zoute Prado", un autre pavillon de 5.000 mètres carrés, sera quant à lui installé à hauteur du boulevard De Wielingen et abritera, comme l'année dernière, les voitures d'antan et d'aujourd'hui. Les deux pavillons "accorderont une attention particulière à l'art sous toutes ses formes", précisent les organisateurs. Les voitures participant au Zoute Rally et au Zoute GT Tour défileront également sur la digue devant les pavillons. "Les 600 mètres qui séparent le boulevard De Wielingen de la place Albert deviendront ainsi le paradis des amateurs d'art sur roues", se réjouit l'équipe du festival. Une entrée classique à l'évènement coûte 45 euros, mais les tickets VIP grimpent jusqu'à 335 euros. Cette année, des tickets combinés, donnant accès aux deux pavillons, sont également disponibles. (Belga)