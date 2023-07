La commission européenne crée un comité de dialogue social pour les services sociaux

Concrètement, l'objectif de ce nouvel organe est de "fournir des services sociaux accessibles, abordables et de haute qualité" en apportant des solutions aux défis rencontrés actuellement par le secteur. Les priorités inscrites sur le projet de programme de travail comprennent notamment les conditions de travail, l'évolution des emplois, les compétences et l'attractivité. "Le secteur des services sociaux se caractérise depuis longtemps par des bas salaires, des conditions de travail pénibles, des emplois précaires et des stéréotypes sexistes préjudiciables", a commenté le Secrétaire général de la FSESP, Jan Willem Goudriaan, dans un communiqué. "Il est largement reconnu que le dialogue social et la négociation collective constituent l'une des solutions les plus importantes à ce problème (...). Nous attendons avec impatience un dialogue ambitieux et constructif avec nos partenaires sociaux, les employeurs sociaux et le Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE), afin d'apporter les changements profonds qui sont nécessaires." "Pour attirer et retenir des travailleurs qualifiés, nous devons faire progresser la formation et les compétences, améliorer les conditions de travail et rendre les emplois dans le secteur des soins plus attrayants", a, de son côté, déclaré Gregor Tomschizek, président des Employeurs sociaux. "Le dialogue social est essentiel dans ce processus. Les employeurs sociaux se réjouissent d'une coopération positive et fructueuse, en tant que partenaires sociaux au sein du comité." (Belga)