La première édition du PARK festival a accueilli 2.500 visiteurs à Louvain

Le festival a été mis en place à l'occasion de la fête de la Communauté flamande qui aura lieu mardi. L'abbaye et la Ville de Louvain organisent des évènements autour de cette journée depuis de nombreuses années, mais tenaient cette fois à y apporter une touche supplémentaire. De la musique folk, belge comme étrangère, était au programme avec des promenades guidées accompagnées d'un fond musical, le carillonneur de la ville Luc Rombouts jouant quelques notes sur le carillon de l'abbaye. Un buffet commun était ensuite organisé pour les visiteurs. "C'était un coup dans le mille", se réjouit l'échevin à la Jeunesse et aux Affaires civiles Dirk Vansina. "C'était exactement ce qu'on voulait : une ambiance bon enfant, un festival agréable pour jeunes et plus âgés. Les gens ont profité de la musique, du patrimoine et de la nature. Une deuxième édition sera organisée, sans hésitation." L'évènement a débuté dimanche à midi et s'est achevé à minuit. Une importante pluie durant l'après-midi a obligé les organisateurs à déplacer certaines activités à l'église et à la grange à dîme. Une bonne demi-heure plus tard, la pluie avait disparu et le festival a pu se dérouler comme prévu. (Belga)