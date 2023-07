L'Argentine inaugure le premier tronçon d'un gazoduc depuis le mégagisement de Vaca Muerta

La construction du gazoduc Nestor Kirchner du nom de l'ancien président argentin (2003-2007), est le chantier d'infrastructure énergétique le plus important dans le pays depuis 40 ans. L'inauguration a eu lieu à 15h00 (20h00 HB) lors d'une cérémonie à l'usine de gaz Saturno dans la ville de Salliquelo, à 520 kilomètres au sud-ouest de Buenos Aires, créée pour acheminer le gaz de schiste depuis la ville de Tratayén, au coeur de Vaca Muerta, dans la province de Neuquen. Elle a été présidée par le président Alberto Fernandez, entouré de la vice-présidente Cristina Kirchner et du ministre de l'Économie, Sergio Massa. "Sa construction a coûté 2,5 milliards de dollars, sans financement extérieur. Nous économiserons 2 milliards de dollars d'importations cette année, pour atteindre 4,2 milliards de dollars en 2024", affirme la secrétaire d'État à l'énergie, Flavia Royon sur le site internet du gouvernement. Le gisement de Vaca Muerta, qui s'étend sur 30.000 km2 en Patagonie, est considéré par le département américain à l'Énergie comme la deuxième réserve mondiale de gaz de schiste, et la quatrième mondiale pour le pétrole de schiste. Il est exploité par la compagnie pétrolière publique argentine YPF en partenariat avec le groupe américain Chevron. Le deuxième tronçon du GNK, qui doit encore faire l'objet d'un appel d'offres, s'étendra sur 467 kilomètres jusqu'à la ville de San Jeronimo, dans la province de Santa Fe, à la frontière nord de la province de Buenos Aires. "Lorsque tout sera terminé, nous serons autosuffisants en gaz et nous pourrons exporter un volume considérable vers le Chili, le Brésil et l'Uruguay", affirme Mme Royon. (Belga)