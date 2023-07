Potentiels conflits d'intérêts dans le cabinet de Jan Jambon: le port d'Anvers-Bruges donne plus des précisions

M. Jambon aurait toujours affirmé que la rémunération de ce travailleur était prise en charge à 40% par son cabinet, mais ce montant initialement prévu a fini par être réduit de moitié après accord des parties. "Une première facture a été établie en mai de cette année", indique le port. Cet accord correspond bien aux prestations de l'employé au sein du cabinet Jambon, assure le port: "Ceci représente une moyenne d'environ un jour par semaine sur l'ensemble de la période de détachement. Il ne s'agit donc pas d'une ristourne, mais seulement d'une mise en adéquation de la facturation avec les prestations réelles." Enfin, l'établissement ajoute qu'il s'agit d'un ingénieur "très expérimenté" qui n'est détaché que temporairement et à temps partiel. "Ce collègue, en tant que consultant, fournit un soutien politique et des conseils techniques depuis mars 2021. Etant donné que la charge de travail réelle n'était pas connue à l'époque, il avait été décidé d'un commun accord de ne procéder à la facturation qu'après un certain temps."