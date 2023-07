L'offre de kots en voie de développement à Charleroi

Les trois projets sont l'œuvre d'autant de promoteurs privés. Ils ont été montés dans la perspective de l'accueil à Charleroi d'un nombre croissant d'étudiants dans les années à venir. En septembre prochain, un nouveau campus universitaire doit notamment être inauguré dans le centre-ville carolo. Fruit des efforts combinés de l'ULB, de l'UMons, de l'Université ouverte (Ville de Charleroi) et de la Haute Ecole Condorcet (Province de Hainaut), il est appelé à grandir au fil des prochaines années et pourrait accueillir quelque 10.000 étudiants d'ici à 2030. Avec les trois projets de kots, ce sont plus de 350 nouveaux kots qui pourraient être créés à Charleroi. Deux de ces projets sont localisés dans le centre-ville carolo. Le troisième est situé quant à lui à Montignies-sur-Sambre (Charleroi). Deux des trois projets ont déjà reçu le permis d'urbanisme nécessaire, selon le cabinet de l'échevine carolo. (Belga)