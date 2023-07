LPGA Tour - Allisen Corpuz remporte son premier Majeur à l'US Open

Pour son dernier tour, Copruz, 26 ans, a rendu une carte de 69 coups, trois sous le par, inscrivant six birdies et trois bogeys pour remporter le tout premier Majeur de sa carrière. Avec un total de 279 coups, neuf sous le par, elle s'est imposé avec trois coups d'avance sur l'Anglaise Charley Hull et la Sud-Coréenne Ji-yai Shin. En tête après le troisième tour samedi, la Japonaise Nasa Hataoka a rendu une carte de 76 coups pour son dernier tour et termine à la 4e place qu'elle partage avec l'Américaine Bailey Tardy. (Belga)