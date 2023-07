Météo - Un soleil généreux teinté de quelques nuages

Les cumulus s'estomperont en soirée pour offrir un coucher de soleil tout en dégradé. Sous ce ciel serein, le thermomètre perdra quelques degrés pour s'établir entre 13°C et 18°C, sous un vent faible. Mardi, l'été sera chaud avec au compteur entre 24°C (à la mer) et 31°C (en Campine et en Lorraine belge). Une averse, parfois orageuse, pourrait zébrer l'horizon dans l'extrême sud du pays. Le vent sera généralement modéré, ou assez fort à la mer avec des rafales de 50 km/h. Le ciel se couvrira en soirée sur l'ouest et, dans la nuit, la nébulosité gagnera l'ensemble des régions. Quelques pluies s'attarderont ci et là, accompagnées parfois d'un coup de tonnerre. Les minima s'établiront entre 13°C et 16°C. Mercredi, le ciel se montrera hésitant en matinée, puis les éclaircies souriront à l'ensemble des régions. Les éventails ne battront plus tant campagne car il fera moins chaud, de 20°C au littoral et en Hautes Fagnes à 24°C dans le centre et en Lorraine belge. Le reste de la semaine esquissera un tableau clair obscur, entre ronds nuages et franc soleil. (Belga)