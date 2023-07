Nouvelle scène de violence dans le quartier des quais à Tournai

Une altercation entre trois hommes a éclaté dimanche après-midi, vers 17h00, dans la rue des Puits-l'Eau basse, une artère qui débouche sur le quai du Marché aux Poissons à Tournai. Ce lieu hautement festif de la ville est régulièrement la scène d'agressions ou de règlements de compte. "Une altercation verbale a d'abord eu lieu entre deux personnes situées dans la rue des Puits-l'Eau basse et une troisième qui se trouvait sur le début du Pont-à-Pont. Cette dernière a ensuite sauté le petit muret pour se confronter aux deux autres personnes. L'une de ces deux personnes, née en 1969, a reçu un coup de couteau dans le bas du dos", a précisé Eric Joly, premier substitut du procureur du roi de Tournai-Mons. Prise en charge par les urgentistes du SMUR, la victime a été admise au service des urgences du centre Union du CHwapi de Tournai où elle a reçu des soins. "La victime a pu sortir de l'hôpital ce lundi vers 14h00", a ajouté Eric Joly. Les causes de l'altercation et les identités des intervenants sont pour l'instant toujours inconnues. L'auteur du coup de couteau est activement recherché par les forces de l'ordre. Le mardi 20 juin dernier, vers 01h00 du matin, deux militaires casernés à Tournai avaient roué de coups un homme à la sortie d'un café du même quartier. La victime, un Tournaisien âgé de 37 ans, a succombé à ses graves blessures mardi dernier. (Belga)