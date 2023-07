PGA Tour - L'Autrichien Sepp Straka s'offre le John Deere Classic

Straka, 30 ans, s'est offert la victoire finale grâce à un dernier tour en 62 coups, neuf sous le par. En route pour battre le record du parcours après neuf birdies et un eagle, l'Autrichien a dû inscrire un double bogey pour le dernier trou après que sa balle ait terminé sa course dans l'eau. Avec un total de 263 coups, 21 sous le par, Straka l'a emporté avec deux coups d'avance sur les Américains Brendon Todd et Alex Smalley. L'Autrichien en profite pour remonter à la 18e place mondiale et pourrait entrer en ligne de compte pour une participation à la Ryder Cup, prévue en septembre à Rome. (Belga)