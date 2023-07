Prix de l'énergie - Le prix du gaz passe sous les 30 euros

Sur le principal marché à terme néerlandais, le prix du gaz chutait ainsi de près de 12%, à 29,60 euros pour un mégawattheure. Ce dernier mois, les prix du gaz étaient repartis à la hausse, en partie en raison de travaux de maintenance sur l'infrastructure gazière norvégienne. Mais l'augmentation de l'offre et la faiblesse de la demande ont à présent un effet inverse. Malgré ce recul, et après avoir connu des prix records à l'automne dernier, le gaz naturel reste néanmoins toujours nettement plus cher qu'avant la crise de l'énergie. (Belga)