Rébellion de Wagner - Russie: le chef de l'état-major réapparaît après la rébellion de Wagner

Une vidéo, diffusée lundi par le ministère russe de la Défense, montre Valéri Guérassimov présidant une réunion où il est informé d'une tentative de l'armée ukrainienne de mener, dimanche, des frappes de missiles en Russie et contre la Crimée. Lors de cette réunion non-datée, le chef de l'état-major des forces aérospatiales russes, le général Victor Afzalov, affirme que trois missiles ukrainiens S-200 ont été abattus par la défense anti-aérienne. "Pas de victimes, ni de dégâts", précise-t-il. Selon lui, ces missiles visaient le pont vital de Kertch, entre la Russie et la Crimée annexée, et l'aérodrome de Morozovsk, dans la région russe de Rostov-sur-le-Don, frontalière de l'Ukraine. Deux autres missiles S-200 ukrainiens ont été neutralisés grâce aux systèmes de brouillage électronique, selon le général Victor Afzalov. Avec le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, M. Guérassimov, un homme austère de 67 ans au visage impassible, était visé directement par la révolte éclair menée du 23 au 24 juin par le patron de Wagner, Evguéni Prigojine. Depuis l'échec de cette mutinerie, des rumeurs, non confirmées face à l'opacité du pouvoir russe, font état de remaniements au sein du commandement militaire, notamment concernant le général Sergueï Sourovikine, longtemps allié de Wagner. Sur les images de la réunion diffusées lundi par l'armée russe, Sergueï Sourovikine, qui est toujours officiellement commandant des forces aéro-spatiales et l'un des adjoints de Valéri Guérassimov concernant les opérations en Ukraine, n'était pas présent.