Réforme fiscale - Quelques principes actés au bout de la nuit

Ce week-end était le quatrième consacré au sujet en plus de nombreuses réunions en semaine. Durant la nuit de samedi à dimanche, les partenaires de la Vivaldi s'étaient quittés sans accord et le dossier était totalement bloqué. Le Premier ministre a annoncé à la Chambre qu'il voulait un accord d'ici le 21 juillet, date de la Fête nationale. L'objectif est d'augmenter les bas et moyens salaires en recourant au bonus emploi, au crédit d'impôt ainsi qu'à une suppression complète de la contribution spéciale de sécurité sociale et une mesure spécifique bénéficiant aux indépendants "moyennant un accord sur un équilibre global sur d'autres éléments", a-t-on indiqué sans autre précision. (Belga)