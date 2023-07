Région bruxelloise - Sécurité dans le quartier Nord: Saint-Josse va assurer une présence policière 24h/24

La somme engagée permettre d'assurer une présence policière sur place 24h/24 et sept jours sur sept dans le Quartier Nord pour la sécurité des habitants, a-t-il précisé dans un communiqué adressé à l'agence Belga. Selon le bourgmestre, cette présence policière sera effective dans les points identifiés comme sensibles. "Nous prenons nos responsabilités au niveau communal comme nous l'avons toujours fait pour le Quartier Nord en attendant le renforcement des mesures au niveau régional et fédéral. Ainsi, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : présence policière 24h/24 et 7j/7 dans le Quartier Nord et budget communal d'un million et demi d'euros pour la sécurité des habitants. C'est là une partie de la réponse apportée à notre niveau", a commenté le bourgmestre. M. Kir a rappelé que la commune a également renforcé la présence en soirée des gardiens de la paix avec à terme une veille jusqu'à deux heures du matin, acté la modification des sens de circulation en vue de limiter le trafic de transit propice aux délits, l'enlèvement systématique des trottinettes mal garées, le nettoyage à l'eau du quartier... Saint-Josse travaille également sur les réponses en matière de police administrative pour un quartier plus apaisé tout en maintenant le suivi des projets structurants tels que le réaménagement du premier tronçon de la rue de Brabant, a-t-il ajouté. (Belga)