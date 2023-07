Septante-huit personnes contrôlées en possession de drogue au festival Ostend Beach

Dans la moitié des cas (34), des procès-verbaux ont été dressés et transmis au parquet. Les 44 autres festivaliers en possession de drogue se sont vu proposer un règlement à l'amiable immédiat pour un montant variant entre 75 à 500 euros, en fonction de la quantité de drogue. Au total, 6.600 euros ont été collectés de cette manière. En 2022, 81 fêtards avaient été pris la main dans le sac, pour un règlement total à l'amiable à hauteur 7.400 euros. "Cela montre que les contrôles et l'application de la loi portent leurs fruits. On dénombre les incidents sur les doigts d'une main, ce qui est très faible compte tenu du nombre de festivaliers (20.000, NDLR). Nous portons donc un regard très positif sur le festival", a déclaré le chef de corps Philip Caestecker, soulignant la "bonne collaboration" avec les organisateurs de l'événement. (Belga)