Sommet de l'Otan - Adhésion de la Suède à l'Otan: Erdogan s'entretient avec Charles Michel

A la veille d'un sommet de deux jours à Vilnius, le dirigeant turc, qui bloque depuis 14 mois l'adhésion de la Suède à l'Otan, a posé une nouvelle condition à la levée de son veto: la réouverture par l'UE des négociations d'adhésion de la Turquie, entamées en 2005 mais au point mort depuis plusieurs années. Dans une tentative de débloquer l'opposition turque, une rencontre avait été organisée par le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg entre l'homme fort d'Ankara et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson en début de soirée à Vilnius. Mais cette rencontre a été suspendue le temps de discussions entre M. Erdogan et le président du Conseil européen, l'ancien Premier ministre belge Charles Michel. La présidence turque a publié une photo et une couite vidéo du début de l'entretien sur son site internet. Depuis Berlin, le chancelier allemand Olaf Scholz a souligné que les sujets de l'adhésion de la Suède à l'Otan et de celle de la Turquie à l'UE ne pouvaient être liés. La Turquie, toujours officiellement candidate, a déposé sa candidature en 1987 à la Communauté économique européenne (CEE) et en 1999 à l'Union européenne. Mais les négociations d'adhésion à l'UE entamées en 2005 sont à l'arrêt depuis plusieurs années. Les relations se sont très fortement tendues depuis la tentative manquée de putsch de juillet 2016 et les purges massives touchant opposants, militaires et journalistes qui ont suivi.