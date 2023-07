Sommet de l'Otan - Des cyberattaques contre la Lituanie, à la veille du sommet de l'Otan

"Au moment où nous parlons, une nouvelle attaque se poursuit par déni de service distribué contre notre pays", a indiqué aux journalistes Liudas Alisauskas, le chef du Centre national de cybersécurité. Une attaque par déni de service distribué (DDoS) est une cyberarme visant à perturber le fonctionnement des services, consistant à submerger la cible avec un flot de trafic Internet. Les cyberattaques ont visé les sites Web de la municipalité de Vilnius, notamment celui d'informations touristiques, et une application des transports publics. "Ce sont des services de base", a souligné M. Alisauskas. Le Centre national de cybersécurité coopère avec les agences de renseignement et la police, ainsi qu'avec des partenaires étrangers. Le centre a indiqué avoir reçu dimanche un rapport concernant deux autres cyberincidents, dont l'un concernant le piratage d'une station de radio régionale. Le fonctionnement de la station a été interrompu par de la désinformation visant l'Otan et l'Ukraine. L'opérateur des télécommunications lituanien Telia a aussi signalé lundi avoir traqué sur le réseau Telegram des appels à attaquer diverses institutions et entreprises publiques lituaniennes. La Lituanie va accueillir le sommet de l'Otan mardi et mercredi. (Belga)