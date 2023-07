Sommet de l'Otan - L'adhésion de la Suède à l'Otan ne doit pas dépendre du rapprochement UE-Turquie

"Nous ne pensons pas que cela doit faire obstacle à une adhésion de la Suède à l'Otan", a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller, interrogé sur les déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan qui a lié son soutien à la candidature de la Suède à l'Alliance atlantique aux négociations d'adhésion de son pays à l'UE. Ce sont des "questions distinctes", a-t-il souligné. "Les États-Unis soutiennent les aspirations européennes de la Turquie depuis des années et continuent de le faire", a ajouté M. Miller, tout en soulignant qu'il s'agissait de discussions entre l'UE et la Turquie. La question de la reprise du processus d'adhésion de la Turquie à l'UE, qui a été suspendu voici plusieurs années, ne devrait pas être un "obstacle" à l'entrée de la Suède au sein de l'Alliance atlantique, a ajouté M. Miller. Le gouvernement américain estime que les actions de la Suède ont été suffisantes pour répondre aux préoccupations exprimées par la Turquie. "Nous pensons qu'il est temps pour la Suède de rejoindre l'Otan, a encore dit le porte-parole de la diplomatie américaine. Le président turc a posé lundi de nouvelles conditions à l'adhésion de la Suède à l'Otan en exigeant la réouverture des négociations sur l'entrée de la Turquie au sein de l'UE. "Ouvrez d'abord la voie à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et, ensuite, nous ouvrirons la voie à la Suède, tout comme nous avons ouvert la voie à la Finlande", a déclaré M. Erdogan à la veille de l'ouverture du sommet de l'Otan à Vilnius. (Belga)