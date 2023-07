Sommet de l'Otan - Selon Berlin, aucun pas concret n'a été fait en vue de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN

Pour Berlin, il s'agit en priorité d'apporter une aide concrète à l'Ukraine. L'Allemagne est le deuxième fournisseur d'armes de l'Ukraine après les États-Unis. En outre, l'Allemagne souhaite renforcer la coopération avec Kiev en vue de la création d'un conseil OTAN-Ukraine. Ce conseil devrait se réunir quatre fois par an. La première réunion est prévue pendant le sommet de Vilnius demain/mardi et mercredi. À l'approche du sommet de l'Alliance, l'Ukraine a intensifié ses pressions pour obtenir une invitation officielle à l'OTAN. Tant que la guerre en Ukraine n'aura pas pris fin, le pays ne pourra pas y adhérer. L'alliance militaire occidentale "réaffirmera" lors du sommet que le pays appartient à l'OTAN et qu'il finira par la rejoindre, mais Kiev espère des perspectives plus concrètes. (Belga)