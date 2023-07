Tour de France - Le Néerlandais Jakobsen confirme qu'il devra quitter Soudal-QuickStep en fin de saison

Son contrat s'achève en effet à la fin de l'année et ne sera pas prolongé. "On en a parlé avec Patrick (Lefevere) ici dans le bus", a confié Fabio Jakobsen, 26 ans, en marge de la 8e étape du Tour de France qui est arrivé au Puy de Dôme dimanche. "On veut encore performer sur ce Tour, à la fin de la conversation on s'est donné l'accolade, mais malheureusement, je ne peux pas rester, je dois chercher une autre équipe." La formation DSM-Firmenich serait sur les rangs selon la NOS pour acquérir les services du sprinteur néerlandais, mais le marché des transferts en cyclisme ne s'ouvre officiellement que le 1er août. Il a remporté ses 43 victoires professionnelles sous le maillot de l'équipe de Patrick Lefevere. (Belga)