Tour de France - Pour Vingegaard, lui et Pogacar sont "tous les deux favoris"

"C'était une bonne première semaine. Je m'attendais à être derrière, mais être déjà en jaune est encore mieux. J'ai fait de très bonnes étapes et de meilleures sont encore à venir", a déclaré le Danois de 26 ans sur le site web de son équipe. "Je suis en bonne forme. Je savais qu'il faudrait se battre dès le début et j'étais prêt à me lancer dans la bataille". Le tenant du titre s'est emparé du maillot jaune lors de la sixième étape, dans les Pyrénées. Il avait fait exploser son rival slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) lors de l'étape précédente, le reléguant à 53 secondes au général. Depuis, le porteur du maillot blanc a attaqué Vingegaard et a bien réduit l'écart, désormais de 17 secondes. "J'aime beaucoup ce duel. C'est bien que nous nous battions à chaque fois", a déclaré Vingegaard. "Un jour, je suis meilleur, le lendemain, c'est lui qui l'est. Ce sera une nouvelle bataille passionnante vers Paris. Je ne sais pas qui est le favori. Je pense que nous le sommes tous les deux. Après neuf étapes, Vingegaard sait que le moment décisif de cette 110e édition de la Grande Boucle est encore à venir. "Je pense que ce qui fait le plus de différences, c'est la fatigue, qu'on ne ressent pas vraiment lors de la première semaine. Au contraire, elle va se manifester de plus en plus maintenant", prédit-il. "Surtout les prochains jours. Ce sont des journées très difficiles avec beaucoup de montées et de longues étapes". (Belga)