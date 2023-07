Tour d'Espagne - Remco Evenepoel défendra son titre sur la Vuelta

En mai dernier, Evenepoel avait été contraint à l'abandon sur le Tour d'Italie au soir de la 9e étape à cause d'un test positif au coronavirus. De retour à 100%, le champion du monde devrait donc être au départ de la Vuelta le samedi 26 août prochain à Barcelone pour défendre son titre. Le Tour d'Espagne se terminera le dimanche 17 septembre à Madrid. "Dans un premier temps, j'avais dit qu'il était préférable qu'il ne fasse pas le Tour d'Espagne", a précisé Lefevere. "Mais quand je vois le niveau auquel il est revenu et l'envie qu'il manifeste, je ne peux qu'aller dans son sens. Remco veut relever des défis élevés. Si tout se passe bien en stage et qu'il n'a pas de pépin, il participera donc à la Vuelta." (Belga)