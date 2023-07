Un employé du port d'Anvers également conseillé détaché pour le cabinet Jambon

"Oui, un conseiller détaché du port d'Anvers travaille dans mon cabinet. Et non, ce n'est pas un problème", avait déclaré le nationaliste au Parlement flamand fin mai. "Je n'y vois aucun conflit d'intérêts". Jan Jambon avait été interrogé à ce sujet à la suite de l'affaire bpost impliquant la vice-Première ministre fédérale Petra De Sutter (Groen). Selon le porte-parole de Jan Jambon, cette situation n'est pas comparable à celle de Petra De Sutter, ne serait-ce que parce que le port n'est pas coté en bourse, comme l'est bpost. "Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Il s'agit d'un détachement temporaire, afin que nous disposions en interne de l'expertise nécessaire pour traiter des dossiers complexes comme celui concernant Doel", explique-t-il. Un échange de documents, dont Het Nieuwsblad a pu prendre connaissance, laisse toutefois penser qu'il pourrait tout de même être question de conflit d'intérêt. Le conseiller représentait en effet M. Jambon dans des groupes de travail entre cabinets, où sont prises les décisions concernant la gestion politique du port d'Anvers. Jan Jambon a en outre toujours soutenu que ce conseiller tirait 40% de ses rémunérations de son poste au sein du cabinet ministériel mais, selon le journal, ce montant initialement prévu a été ramené à 20%. (Belga)