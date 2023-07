Un piéton en danger de mort après un accident suivi d'un délit de fuite à Saint-Josse

"Nos équipes sont intervenues aux alentours de 06H45 pour un accident dans la rue du Marché dans lequel un piéton et une voiture étaient impliqués", communique la police de Bruxelles Nord. "Le blessé a été transporté à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé. Un périmètre a été délimité pour opérer les constatations d'usage. L'enquête pour identifier le conducteur et le retrouver est en cours." Les circonstances exactes de l'accident sont encore floues et font l'objet d'investigations de la part du parquet de Bruxelles. (Belga)