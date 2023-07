Wimbledon - Djokovic rejoint les quarts de finale en deux temps, Medvedev passe aussi sans forcer

Quadruple tenant du titre et 7 fois vainqueur à Londres, lauréat déjà cette année de l'Open d'Australie et de Roland-Garros, le numéro 2 mondial, avait remporté les deux premières manches au jeu décisif après 1h46 dimanche soir avant l'interruption par l'obscurité. Cette partie comptant pour les 8es de finale de cette 3e levée du Grand Chelem de la saison avait repris lundi permettant au Polonais d'espérer, mais Djokovic a conclu l'affaire en quatre sets et un total de 3 heures et 7 minutes de jeu effectif. Novak Djokovic sera opposé en quarts de finale au Russe Andrey Rublev (ATP 7/N.7) victorieux dimanche du Kazakh Alexander Bublik (ATP 26/N.23) en 8es de finale : 7-5, 6-3, 6-7 (6/8), 6-7 (5/7) et 6-4. En cas de victoire finale, le Serbe pourrait égaler les huit succès de Roger Federer à Wimbledon et ajouter un 24e tournoi du Grand Chelem à son palmarès pour égaler la performance de l'Australienne Margaret Court. Lundi, le Russe Daniil Medvedev a aussi rejoint les quarts de finale. Le 3e mondial a profité de l'abandon de son adversaire tchèque Jiri Lehecka (ATP 37) à la fin du deuxième set pour se qualifier pour la première fois dans le top 8 à Wimbledon. Lehecka, qui s'était fait soigner le pied droit pour des ampoules à la fin du premier set, a jeté l'éponge alors que le Russe menait 6-4, 6-2. Il n'avait encore jamais dépassé les 8es de finale à Wimbledon et affrontera soit le Grec Stefanos Tsitsipas, 5e mondial, soit l'Américain Christopher Eubanks, 43e à l'ATP, pour une place dans le dernier carré. (Belga)