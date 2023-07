Wimbledon - Kirsten Flipkens tire sa révérence après sa défaite au 3e tour du double féminin

Avec la Hongroise Timea Babos (WTA 61 en double), Kirsten Flipkens (WTA 49) s'est inclinée face à la Française Caroline Garcia (WTA 88) et la Brésilienne Luisa Stefani (WTA 14), 7-6 (10/8), 6-3 en 1h37. À l'issue de la rencontre, une Kirsten Flipkens en larmes a traversé le court sous les applaudissements du public et des joueuses pour s'en aller saluer ses parents présents pour la soutenir, ainsi que la légende du tennis belge Kim Clijsters. Elle s'est ensuite accroupie pour embrasser, une dernière fois, le gazon du All England Club sur lequel elle a connu de grandes émotions au cours de sa carrière. Enfin, Flipkens s'est fait tirer le portrait par sa partenaire de double, Babos, pour immortaliser le moment historique. Kirsten Flipkens avait écrit sur Twitter, dimanche, qu'elle prévoyait de prendre sa retraite en tant que joueuse de tennis professionnelle à l'issue de Wimbledon. "Après avoir fait mes adieux en simple ici l'année passée, il n'y a pas de meilleur endroit sur Terre pour faire mes adieux au sport que j'aime", avait-elle ainsi annoncé. Elle a adjoint au tweet des hastaghs en référence à trois dates: 2003, 2013, 2023, marquantes de sa carrière à Wimbledon. En 2003, âgée de 17 ans, elle remportait le tournoi chez les juniores. En 2013, au sommet de sa carrière en simple, elle atteignait les demi-finales sur le gazon londonien, battue par la future lauréate, la Française Marion Bartoli. Cette année, en 2023, elle range définitivement sa raquette de joueuse professionnelle, un an après avoir arrêté de jouer en simple. (Belga)