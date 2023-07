Wimbledon - L'Américain Eubanks en quart de finale pour la première fois grâce à Kim Clijsters

"J'ai l'impression de me trouver en plein rêve. C'est complètement dingue", s'est-il exclamé après sa victoire. "La manière dont je suis monté sur le court et dont je suis parvenu à jouer, dont j'ai été capable de tout assimiler, c'est surréaliste! J'aurai désormais deux accréditations pour Wimbledon pour le restant de mon existence, mon nom a figuré comme alerte sur ESPN,... Et dire que je détestais le gazon. Toute cette expérience a été un tourbillon." Christopher Eubanks pointait en effet encore au-delà du Top-100 mondial en mars avant d'atteindre les quarts de finale au tournoi ATP Masters 1000 de Miami. Et son succès à Wimbledon, le Géorgien avoue le devoir à une certaine Kim Clijsters, qu'il avait rencontrée en World Team Tennis il y a quelques années. "Je lui avais envoyé un message après ma défaite à Surbiton (début juin, ndlr)", a-t-il raconté. "Je ne savais pas pourquoi on jouait sur une surface aussi stupide, avec des balles qui rebondissent à peine et de manière aussi irrégulière." La Limbourgeoise lui a notamment conseillé de s'appuyer sur son remarquable service (il mesure 2,01 m, ndlr), de travailler son jeu de jambes, et de s'adonner au mini-tennis pour améliorer le toucher de balle. "Et cela a porté ses fruits. J'ai gagné mon premier titre ATP à Majorque. Et tout baigne depuis. Kim m'a permis de rester positif à un moment où je ne l'étais pas du tout. Si elle veut une commission, elle n'a qu'à faire signe", a-t-il conclu. (Belga)