Wimbledon - Le duel entre Novak Djokovic et Hubert Hurkacz interrompu par la nuit se poursuivra lundi

Novak Djokovic, quadruple tenant du titre, vainqueur de l'Open d'Australie et de Roland-Garros cette saison, a remporté les deux premières manches au jeu décisif 7-6 (8/6), 7-6 (8/6) après une heure et 46 minutes de jeu. La partie comptant pour les 8es de finale de cette 3e levée du Grand Chelem de la saison reprendra lundi. Le vainqueur de ce duel sera opposé en quarts de finale au Russe Andrey Rublev (ATP 7/N.7) qui a dû s'employer pour venir à bout d'Alexander Bublik (ATP 26/N.23) en 8es de finale. Le Kazakh avait battu Rublev en finale à Halle. Après un combat de 3h17, le Russe a pris sa revanche dimanche 7-5, 6-3, 6-7 (6/8), 6-7 (5/7), 6-4 et atteint pour la première fois les quarts de finale, son meilleur résultat à Wimbledon. Il avait éliminé David Goffin (ATP 123) au 3e tour. (Belga)