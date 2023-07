Wimbledon - Objectif de Goffin: "Revenir dans le top 50 et être tête de série en Grand Chelem"

"Avec mon équipe, nous allons continuer à nous battre pour d'abord retrouver le chemin du top-100", a expliqué Goffin samedi sur le site spécialisé Ubitennis. "Ces dernières années n'ont pas été faciles. Je jouais tout le temps avec des douleurs au genou et consultait régulièrement les médecins pour voir si je ne devais pas me faire opérer. Je prenais des analgésiques, mais pour ma tête et mon niveau, ce n'était pas bon. Là, je n'ai plus de douleurs. Mon objectif est de revenir dans le top-50 et d'être à nouveau tête de série en Grand Chelem. Ce serait génial. J'ai le niveau pour y arriver, mais je dois être plus régulier". À 32 ans, David Goffin sait également qu'il approche tout doucement de la fin de sa carrière et commence à penser à la suite. "Il y a des choses qui me traversent l'esprit comme rester dans le tennis en tant que coach ou même directeur de tournoi, on ne sait jamais", a expliqué le natif de Rocourt, passé pro en 2009. "On verra. Nous sommes un petit pays, mais le niveau de fonctionnement de nos académies et de la fédération est vraiment bon. C'est normal d'avoir un creux après tous les joueurs du top-100 que nous avons eu. Je suis sûr que cela reviendra. Peut-être que je peux faire quelque chose avec la fédération ou des joueurs. Nous possédons en Belgique de jeunes talents et de très bons professeurs". (Belga)