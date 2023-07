Wimbledon - Sabalenka et Jabeur foncent en quarts de finale

La Bélarusse a écarté la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 22) 6-4, 6-0 en 1h11. Demi-finaliste en 2021, Sabalenka, 25 ans, affrontera l'Américaine Madison Keys, 18e mondiale, pour tenter de retrouver le dernier carré londonien. Keys a stoppé de son côté la jeunesse de Mirra Andreeva. La Russe de 16 ans, issue des qualifications, 104e mondiale, a vu son parcours s'arrêter : 3-6, 7-6 (7/4), 6-2 au bout de deux heures de match (2h03). Madison Keys, retrouve ainsi à 28 ans les quarts de finale huit ans après avoir atteint ce stade de la compétition sur le gazon londonien. Ons Jabeur, 28 ans, n'a eu besoin que de deux sets aussi pour écarter la lauréate de 2014 et 2011, la Tchèque Petra Kvitova, 9e mondiale, 33 ans : 6-0, 6-3 en 49 minutes à peine. La Tunisienne défiera pour une place dans le dernier carré la Kazakhe Elena Rybakina, tenante du titre, 3e joueuse du monde, qui a conquis son billet en profitant de l'abandon de son adversaire au 4e tour, Beatriz Haddad Maia (N.13). La Brésilienne, 27 ans, s'est blessée tôt dans la partie alors qu'elle était menée 4 à 1 dans le premier set. Ce duel entre Rybakina et Jabeur sera un remake de la finale de l'an dernier remportée par la Kazakhe 3-6, 6-2, 6-2. Les deux autres quarts de finale du simple dames mettront aux prises d'une part la numéro 1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, à l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 76), bénéficiaire d'une invitation, et d'autre part l'Américaine Jessica Pegula, 4e mondiale, à la Tchèque Marketa Vondrousova, 42e au classement WTA. (Belga)