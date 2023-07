Wimbledon - Sander Gillé et Joran Vliegen rejoignent les 8es de finale en double

Sander Gillé (ATP 23 en double), 32 ans, et Joran Vliegen (ATP 25) 30 ans, se sont imposés en deux manches 7-6 (7/5) et 6-4 en 1 heure et 30 minutes de jeu. Ils joueront pour une place en quarts de finale contre les Américains Nathaniel Lammons (ATP 34), 29 ans, et Jackson Withrow (ATP 39), 30 ans. Si Sander Gillé, qui faisait la paire avec la Japonaise Miyu Kato, a été éliminé d'entrée en double mixte à Wimbledon, Joran Vliegen s'est qualifié lui pour les quarts de finale avec sa partenaire chinoise Yifan Xu (WTA 27 en double) où ils attendent les vainqueurs du match du deuxième tour disputé entre la paire formée par le Croate Ivan Dodig (ATP 4) et la Taïwanaise Latisha Chan (WTA 33), et un duo britannique composé de Joe Salisbury (ATP 6) et Heather Watson (WTA 245). (Belga)