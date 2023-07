11 Juillet - Bruxelles célèbre à nouveau le 11 juillet avec "Vlaanderen feest, Brussel danst"

La fête de la Communauté flamande sera célébrée dès 17h00 sur la Grand-Place de Bruxelles. Kapitein Winokio ouvrira la soirée à 17h30, suivi du collectif de DJ "Harde Smart <3 Brussel". Dès 20h30, place à l'orchestre philharmonique de Bruxelles, accompagné par les artistes Willy Sommers, Liliane Saint-Pierre, Bent Van Looy, Héritier Tipo et bien d'autres. "Après le grand succès des précédentes éditions, nous sommes ravis cette année encore de voir les Bruxellois et les Flamands faire la fête ensemble dans notre capitale", a déclaré Roel Leemans, directeur général de l'organisateur de l'événement, Muntpunt. "Pour nous, le 11 juillet est le moment idéal pour présenter Bruxelles de manière surprenante et rafraîchissante." "Le 11 juillet, nous allons à nouveau danser et faire la fête dans notre capitale. C'est le moment idéal pour tous les Flamands et leurs amis de Bruxelles de mieux apprendre à se connaître. Venez vous promener, chanter, danser ou juste profiter de l'incroyable atmosphère qui règne sur et autour de la Grand-Place. Bruxelles brillera comme jamais auparavant", a ajouté le ministre flamand des Affaires bruxelloises Benjamin Dalle (CD&V). La soirée sur la Grand-Place prend la suite d'une journée de promenades guidées, de randonnées à vélo, de tournois de danse et d'une session de chants dans le Parlement bruxellois. Le programme complet des festivités est consultable sur www.brusseldanst.be. (Belga)