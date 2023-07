Après de dernières procédures, les Etats-Unis désormais pleinement membre de l'Unesco

"Le retour des Etats-Unis au sein de l'Unesco est effectif : ils sont officiellement redevenus Etat membre de notre Organisation", s'est félicitée dans un communiqué la directrice générale de l'organisation, Audrey Azoulay, saluant une "victoire" pour l'Unesco. Fin juin, quelque "90% des (pays) présents et votants", selon l'Unesco, s'étaient déjà prononcés en faveur de la réadhésion américaine à l'organisation onusienne pour l'éducation, la culture et les sciences, que Washington avait quittée sous Donald Trump. Mais les Etats-Unis devaient encore "officiellement accepter l'Acte constitutif de l'Unesco", ce qu'ils ont fait lundi, selon un diplomate onusien. Le Royaume-Uni, dépositaire de ce document, devait ensuite enregistrer cette décision, ce qui "vient d'être fait", d'après le communiqué reçu mardi par l'AFP, intitulé "Les Etats-Unis deviennent le 194e Etat membre de l'Unesco". Washington avait quitté l'Unesco en octobre 2017 en dénonçant les "partis pris anti-israéliens persistants" de cette institution. Ce retrait, accompagné de celui d'Israël, était effectif depuis décembre 2018. Son retour s'inscrit dans un contexte général de la rivalité croissante avec la Chine, alors que Pékin souhaite transformer l'ordre multilatéral international mis en place après la Deuxième guerre mondiale, dont l'Unesco est une émanation. Seuls dix pays se sont opposés fin juin au retour américain, dont l'Iran, la Syrie, la Chine, la Corée du Nord et surtout la Russie, qui avait à dessein considérablement ralenti les débats, à défaut de pouvoir renverser leur issue. (Belga)