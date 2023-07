Automobile: la coentreprise de Renault et Geely sera basée au Royaume-Uni

La finalisation de la transaction, annoncée en mars, est prévue pour le second semestre 2023. Le nom et l'équipe dirigeante de cette entité seront alors révélés. Une organisation initiale assurera "la continuité de l'activité" avec un centre à Madrid pour Horse, la filiale du français Renault, et un autre à Hangzhou (Chine) pour le chinois Geely. Geely et Renault conservent des parts égales dans cet attelage franco-chinois qui comptera 19.000 employés en Europe (Espagne, Roumanie et Suède), en Chine et en Amérique du Sud, avec 17 usines et 5 centres de recherche et développement partagés. Une équipe de direction sera basée au siège de la nouvelle société, qui devrait être établie au Royaume-Uni, "afin de consolider les opérations, développer les synergies et définir l'orientation stratégique", ont indiqué les deux groupes dans un communiqué. La propriété intellectuelle des moteurs, qui inquiétait Nissan, partenaire de Renault, sera transférée par Renault et Geely à leurs centres opérationnels respectifs. Geely Auto comme Renault concluront un accord d'approvisionnement à long terme auprès de la coentreprise pour leurs moteurs à combustion interne, hybrides et hybrides rechargeables pour les voitures particulières, selon le communiqué. La coentreprise a pour objectif de produire jusqu'à 5 millions de transmissions et moteurs à combustion interne, hybrides et hybrides rechargeables par an. Elle va ainsi fournir les marques et les partenaires des deux groupes comme Dacia, Renault, Geely, Volvo, Proton, Nissan et Mitsubishi. Renault lui achètera les moteurs de ses véhicules utilitaires. (Belga)