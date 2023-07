Bourse de Bruxelles - Un BEL 20 quasi stationnaire parmi des indices européens partagés

AB InBev (50,79) remontait de 0,2% comme Ageas (36,85), KBC (64,46) concédant par contre 0,1%. arGEN-X (348,50) et Galapagos (36,92) cédaient 0,9 et 0,1%, Solvay (101,90) s'appréciant de 0,1% comme Sofina (187,40) tandis qu'UCB (78,44) repassait par son point de départ. Des gains de 0,3% étaient relevés en Ackermans (148,80), Aedifica (61,30) et GBL (70,16), Elia (109,20) et Cofinimmo (70,05) remontant de 0,4%. Une recommandation à l'achat faisait par ailleurs rebondir Unifiedpost (3,65) de 9,4% après un plus haut à 3,75 euros. Crescent (0,0194) reperdait 1% après son bond de 25,6% de la veille, Nyrstar (0,16) reculant de même de 2,5% après avoir bondi de 6,4%. Econocom (2,59) abandonnait 2,2% à l'inverse de Kinepolis (41,65) et Euronav (13,93), positives de 1,4%. Biosenic (0,0712) chutait enfin de 7% tandis qu'IBA (14,68) cédait 1,5% à l'inverse de Biotalys (5,90) et Sequana Medical (3,20), positives de 1,7 et 1,6%. L'euro s'inscrivait à 1,1010 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0980 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 56.535 euros, en progrès de 235 euros. (Belga)